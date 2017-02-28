TSK’ya göre ‘Karargah rahatsız’ın amacı ‘yıpratmak’: Hükümetle aramızda sorun yok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin orduyu yıpratmaya çalıştığını belirterek, Hürriyet’e verilen bilgide TSK’da rahatsızlık olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıkladı.

TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın sürekli gündeme getirildiği belirtilerek, dillendirilen iddialar ‘mesnetsiz ve maksatlı eleştiriler’ diye nitelendi.

Açıklamada TSK’dan gazeteci Hande Fırat’a yapılan bilgilendirmenin ‘dikkat ve hassasiyetle’ düzenlendiği vurgulanarak, “Karargâh Rahatsız,’ ‘Karargâh’ta Rahatsızlık,’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.’ gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Sorun varmış gibi yansıtmak olayı saptırmaktır’

Fırat’a yapılan bilgilendirme ile ilgili “Sorulan sorulara özetle, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği’ ifade edilmiştir” denildi.

Açıklamada, TSK ile hükümet arasında sorun varmış algısının yaratıldığı kaydedildi: “Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.”

‘TSK, devletin ve milletin emrindedir’

Açıklama şöyle sona erdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.”

Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi tartışma yarattı

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Bakırköy başsavcılığı, şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, grup toplantısında haberi yazan gazeteci Hande Fırat’ın suçlanmasını ‘tuhaf bir çelişki ve çarpıklık’ olarak değerlendirmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyerek, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti.