TSK’ya ‘FETÖ’ operasyonu yapılacağını korgeneral duyurmuş

Darbe girişiminde yargılanan eski Genelkurmay personel başkanı korgeneral İlhan Talu’nun, TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasına yönelik operasyon düzenleneceği bilgisini 15 Temmuz’dan iki gün önce askerlere ilettiği belirtildi.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’ya göre TSK’ya 16 Temmuz’da ‘FETÖ’ operasyonu düzenleyeceği kaydedilen İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderdiği 78 müzekkere ortaya çıktı.

Söz konusu müzekkerelerde savcı Bato, 260 personelin ismini öğrenmeye çalıştı. Ancak TSK’dan konuyla ilgili bir yanıt gelmedi.

Bunun üzerine Bato, Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu, Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Mehmet Partigöç, Hava Kuvvetleri eski komutanı Akın Öztürk, Balyoz raporunu hazırlayan Alpay Ahmet Erdoğan, Kuzey Grup Komutanı Ayhan Bay, Bornova 57’nci Topçu Tugay Komutanı Mehmet Nuri Başol, Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Fatih Celaleddin Sağır, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Nejat Atilla Demirhan, Ordu Harekât Kurmay Başkanı Ekrem Çağlar ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı’nın da aralarında bulunduğu 65 kişinin yerinin belirlenmesi için talimat verdi.

Öte yandan Bato’nun 16 Temmuz sabahı operasyon için yaptığı hazırlıktan TSK’daki ‘FETÖ’ mensuplarının haberdar olduğu ifade edildi. Bu bilgiyi ileten kişinin ise 13 Temmuz’da Genelkurmay’da yapılan toplantıda Talu olduğu kaydedildi.