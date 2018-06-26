TSK’nın Afrin’de vurduğu Öcalan posterinin yerine Erdoğan’ınki asıldı

MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi: ”Türk’ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.”