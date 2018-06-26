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Yaramazlara biraz batar!

TSK’nın Afrin’de vurduğu Öcalan posterinin yerine Erdoğan’ınki asıldı

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de düzenlediği harekat sırasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından vurulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınki asıldı.

Afrin kırsalındaki Öcalan posteri, TSK’ya ait SİHA tarafından vurulmuş, bombalama anına ait video ve fotoğraflar basına servis edilmişti.

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Kurdistan Bölgesel Yönetimi’nde faaliyet gösteren Rudaw’ın paylaştığı görüntüye göre Öcalan’ın tahrip edilen posterinin yerine Erdoğan’ınki asıldı.


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