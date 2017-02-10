TSK’dan Rusya’ya yanıt: Askerler 10 gündür aynı noktada, son bilgi 8 Şubat’ta verildi

TSK, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğine dair Kremlin açıklamasına, “Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır” diye yanıt verirken, Rusya’yla son koordinatın 8 Şubat tarihinde paylaşıldığını aktardı.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’i hedef alan Rus uçağının TSK askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması sonucunda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı. TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirmişti. Anaakım medya da bombardımanı ‘dost ateşi’ diye nitelemişti.

Kremlin, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini açıklamıştı.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Suriye’de icra edilen harekât kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi maksadıyla; iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık olarak bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekâta ilişkin bilgiler Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. 9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de Humeymim’de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir” denildi.

Açıklamada, aynı saatlerde Rus silahlı kuvvetler ateşesinin Genelkurmay karargâhına davet edilerek, askerlerin bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatlarının bir kez daha kendisine elden verildiği belirtildi.