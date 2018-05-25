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Yaramazlara biraz batar!

TSK’dan ‘İnce korku’ya yalanlama: SoloTürk gösterilerinin ertelenmesi planlıydı

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muharrem İnce’yle fotoğraf çektiren SoloTürk pilotlarının yapacağı gösterilerin iptal edildiğini duyuran CHP’li vekil Barış Yarkadaş’ı yalanladı: “Yıllık planlamaya göre yapılıyor. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.”

Fotoğraf: @vekilince

Yarkadaş, Twitter hesabından 19 Mayıs günü İnce’yle birlikte Samsun Havalimanı’nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştıkları SoloTürk’ün yapacağı gösteri uçuşlarının iptal edildiğini yazmıştı.

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TSK’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın icra ettikleri hava gösterilerinin TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre yapıldığını ve 12 Mayıs tarihinden  itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelendiği açıklandı.

Değişikliklerin internet sitesinden paylaşıldığını aktaran TSK, “Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir” dedi.

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