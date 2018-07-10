TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanması: 458 eski asker firari, kritik isim Mustafa Zeki Uğurlu

‘FETÖ’ mensubu olduğu ve darbe girişimine karıştığı tespit edilen firari 458 eski askerin arandığı açıklandı.
AA’nın haberine göre, aranan 458 askeri personelden altısının general-amiral olduğu tespit edildi.
Firarilerin 220’si Kara Kuvvetleri, 140’ı Deniz Kuvvetleri, 98’i Hava Kuvvetleri mensuplarından oluşurken, en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor.
Arananlar arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye’ye dönmemişti.