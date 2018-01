TSK’da yeni sisteme uygun yapılanma: S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı

Rusya’dan alınan iki S-400 hava savunma sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması ‘S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı’ çatısında olacak.

Alay komutanlığı, iki tabur ve dört bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde iki farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 adet olmak üzere toplam 144 füze yerleştirebilecek.

Reklam

Habertürk’ten Murat Gürgen’in haberine göre bir S-400 sisteminde ‘lançer’ adı verilen füze rampalarının yanısıra ‘big bird’ (büyük kuş) olarak anılan uzun menzilli radar, ‘grave stone’ (mezar taşı) adı verilen ve füzeleri güdümleyen angajman radarı ve ’55K6E’ adıyla kodlanan komuta kontrol aracı yer alıyor.

Sistemi oluşturan tüm elemanlar tekerlekli araç üzerine konuşlandırılıyor. Böylece kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk sağlanabiliyor.

NATO sistemine entegre edilmeyecek

Mevcut planlamaya göre her bölükte dokuz, her taburda 18 ve alay genelinde toplam 36 lançer görev yapacak. Her lançer dört füze ateşleme kapasitesine sahip. Buna göre aynı anda ateşlenmeye hazır füze sayısı 144’e ulaşıyor.

S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK’da olacak, NATO sistemine entegre edilmeyecek ve Rusya’nın kontrolünün de söz konusu olmayacak,

Belgelerin onayı kaldı

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son halinin onayının kaldığını duyurmuştu.

Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi Türkiye, toplam tutarın 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin ödeyecek.

Füzeler 2020’de gelecek

İlk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.

ABD, Rusya’nın askeri rakibi NATO hava savunma sistemine entegre olan Türkiye’nin S-400 almasından ciddi kaygı duyduğunu sık sık dile getiriyor.