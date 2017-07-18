TSK’da sümen altı edilen bilgi notu: FETÖ, erken bir darbe girişiminde bulunabilir

Darbe girişiminden iki yıl önce ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının anlatıldığı bilgi notunun ortaya çıktığı, bunun ‘FETÖ’ mensubu subaylar tarafından sümen altı edildiği belirtildi.

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’den tutuklu dönemin Personel Plan Yönetim Daire başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün makam odası ve benzeri yerlerde arama yapıldı.

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Ele geçirilen evraklar Ankara başsavcılığına gönderilirken, tuğgeneral Nedim Bitlisoğlu, albay Orhan Gürdal, albay Oğuz Okuyucu’dan oluşturulan bilirkişi heyeti 6 Mart’ta rapor hazırladı.

Raporda bilgi notunun 2014’teki Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) ardından hazırlandığı ve ‘FETÖ’ mensubu subaylar tarafından sümen altı edildiği belirtildi.

Bilgi notunda ‘FETÖ’ mensuplarının fetva verdikleri kaydedilirken, ‘olgunlaşmamış darbe girişimi’ ifadesi kullanıldı: “TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, örgüt içinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girebileceği, bunlardan çare bulamaması durumunda ise erken ve olgunlaşmamış bir darbe girişiminde bulunabilirler.”

‘Savaş emri gelirse savaşmayacaklar’

‘FETÖ’ mensuplarının sadece kendi hücrelerini tanıdıkları anlatılan raporda, “Bunlardan en fazla 3 kişinin bir ‘abi’ ile irtibatlandırıldıkları, direktifleri bundan aldıkları, ‘her kişi ayrı bir istihbarat kaynağı’ olan örgüt elemanları sayesinde tüm TSK personelini fişledikleri değerlendirilmektedir. Örgüt mensupları gireceğimiz büyük çaplı ciddi bir silahlı çatışma durumunda ‘abilerinden’ emir bekleyecekler, ‘savaşma’ emri alırlarsa savaşmayacaklardır. Böylece ordunun temel esası itaat kaybolacak ve savaşma kabiliyeti kaybedilecektir” dendi.