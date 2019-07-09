TSK’da ‘FETÖ’ yapılanması: 176 muvazzaf askere yakalama

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler içindeki yapılanması’na yönelik olarak, tamamı muvazzaf 176 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

İstanbul başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, aralarında bir albay, iki yarbay, beş binbaşı, yedi yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunan şüphelilerden 100’ünün Kara Kuvvetleri, 33’ünün Hava Kuvvetleri, 37’sinin Deniz Kuvvetleri, altısının ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup olduğu belirtildi.