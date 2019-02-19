TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: 67’si muvazzaf 85 gözaltı kararı

İstanbul ve Muğla merkezli iki ‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında 67’si muvazzaf (faal görevde) asker 85 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ‘nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Muğla başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada da 14’ü muvazzaf asker, 18 kişi için gözaltı kararı çıktı.
Şüphelilerin, ‘ardışık arama’ yöntemiyle örgütün ‘mahrem imamları’ ile haberleştiklerinin tespit edildiği öğrenildi.
İki soruşturma kapsamında 11 kentte şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başladı.