TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: 20 yakalama kararı, 30 gözaltı

Ankara başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda dokuzu aktif görevde, beşi ihraç, altısı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Konya merkezli 18 ilde, ‘FETÖ‘ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30’u gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde iki yarbay, iki üsteğmen, üç teğmen ve 13 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Reklam

Konya başsavcılığınca ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere ‘mahrem imamlık’ yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi.

Bu kapsamda, altısı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.