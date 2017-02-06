TSK’da ‘devrim’: İlk başörtülü pilot yolda

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’nda intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci oldu. Gürbüz, bu aşamayı da geçince TSK’nın ilk başörtülü pilotu olacak.

Yeni Şafak’tan Aybike Eroğlu’nun haberine göre darbe girişiminin ardından bazı üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanındı.

Bu haktan yararlanan 23 yaşındaki Merve Gürbüz, 3,5 ay önce Hava Harp Okulu’na başvurdu.

Okulun sınavlarına giren, 19 farklı heyetin 10 gün süren sağlık kontrollerinden geçen Gürbüz, Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı’na davet edildi.

Gürbüz buradaki sınavları ve 14 uçuş eğitimini tamamladıktan sonra, Milli savunma bakanlığının sınavlarının ardından güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.

Gürbüz, tüm bu aşamaların ardından Hava Harp Okulu’ndaki intibak eğitime başladı.

Gürbüz, intibak eğitimini de tamamlayınca, 13 Şubat’ta yemin törenine katılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1,5 yıl daha eğitim alacak Gürbüz, Türkiye’nin ‘ilk başörtülü savaş pilotu’ olacak.

İntibak eğitimi nedir?

Hava Harp Okulu, ‘intibak eğitimi’ni şöyle anlatıyor: “İntibak, kelime anlamı ile uyma, uyum gösterme demektir. İntibak eğitimi ise aday öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okula en kısa sürede uyumunu sağlamak maksadıyla uygulanan bir programdır. İntibak eğitiminin amacı; askeri ve sivil liselerden Hava Harp Okuluna yeni katılan öğrencilere, eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce okulu tanıtmak, Askeri Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler ile askeri örf ve adetleri öğretmek, temel askerlik eğitimi yaptırmak suretiyle askerliğe ve Hava Harp Okuluna intibaklarını sağlamak, kuvvetli bir disiplin anlayışı, mutlak itaat duygusu ve askerlik ruhu aşılamaktır. İntibak eğitimi her eğitim-öğretim yılı için, önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayarak, Hava Harp Okuluna aday öğrenci olarak kabul edilenlere uygulanır. Eğitim süresi yaklaşık olarak dört hafta sürmektedir. İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan Hava Harbiyeli adayları ailelerinin de katılımı ile icra edilen Yemin Töreni sonrası semalardaki yolculuklarının ilk durağı olan Hava Harp Okulu’nda ki eğitimlerine birer Hava Harbiyeli olarak başlarlar.”

İlk başvuran Gürbüz değildi

Gürbüz’den daha önce okula başvuran Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Rümeysa Sena Özdemir, okula kabul edilen ilk başörtülü öğrenci olmuştu.

‘Uçuş yetersizliği’ nedeniyle eğitimleri geçemeyen Özdemir, hukuki başvurusunun sonucunu bekliyor.