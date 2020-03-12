TSK’da ‘corona’ önlemi: Çarşı izinleri iptal; yemin törenine ziyaretçi alınmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, yeni tip corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında, askerlerin belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacağını, yemin töreni, mezuniyet töreni gibi etkinliklere ziyaretçi alınmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ‘corona’ konusunda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Akar şöyle konuştu: “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz.”

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen gün Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.