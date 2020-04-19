TSK’da 5 bin personelin ‘FETÖ’ soruşturması sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 bini aşkın personel hakknda ‘FETÖ’den adli ve idari işlem yürütüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Nadide Şebnem Aktop’un verdiği bilgiye göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana 19 bin 397 personel ordudan ihraç edildi.

Reklam

Aktop, hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği personel sayısının ise 5 bin 34 olduğunu dile getirdi. İşlem yapılan personelin hangi kuvvette yer aldığı, asker veya memur olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti ancak ‘FETÖ’nün gizli iletişim yöntemlerinin zamanla ortaya çıkarılmasıyla, ordudaki örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.