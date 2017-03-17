TSK’da 6 bini aşkın personel ihraç edildi, 16 bini aşkın öğrenci statüsünü kaybetti

Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 6 bini aşkın personelin çıkarıldığı, 16 bini aşkın askeri öğrencinin de statüsünü kaybettiği açıklandı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 6 bin 511 personelin TSK’dan ihraç edildiğini söyledi.
Işık, 4 bin 90’ı askeri lise öğrencisi, 6 bin 140’ı astsubay meslek yüksekokulu öğrencisinin yanısıra Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu öğrencisi 6 bin 179 kişi olmak üzere toplam 16 bin 409 kişinin askeri öğrencilik statüsünü kaybettiğini belirtti.