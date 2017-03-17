TSK’da 6 bini aşkın personel ihraç edildi, 16 bini aşkın öğrenci statüsünü kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Alevilere kamuda iş imkanı verilmediğine ilişkin iddialara ‘muğlak’ bir yanıt verdi: “Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediğini söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil.”