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TSK: YPG’nin Afrin’de açtığı taciz ateşine misliyle karşılık verildi


 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Afrin’de, ‘YPG tarafından ÖSO’ya (Özgür Suriye Ordusu) karşı taciz ateşi açılmasına misliyle karşılık verildiğini’ duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TSK’nın açıklamasında şöyle dendi: “Fırat Kalkanı Harekâtı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler imha edilmiş/etkisiz hale getirilmiştir”.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’a konuşan askeri kaynaklar, Türkiye’nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğunu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceğini söyledi.

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