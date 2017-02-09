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Yaramazlara biraz batar!

TSK: Rus uçağı kazayla askerlerin olduğu binayı vurdu, üç asker hayatını kaybetti

 

TSK, El Bab’da Rus uçağının kazayla askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu ve üç askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 11 askerin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

El Bab’da dünkü IŞİD saldırısında da beş asker hayatını kaybetmiş ve 12 asker yaralanmış, bugünkü saldırılarda ise beş askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin de yaralandığı duyurulmuştu.

TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, El Bab’da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek, “Şu anda şehrin içindeler” demişti.

TSK’dan yapılan açıklamada, üç askerin sabah saat 08.40 sularında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır. RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak üzüntülerini ilettiği, başsağlığında dileğinde bulunduğunu aktarıldı.

Böylece ağustos ayında başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 67’ye yükseldi.

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