Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

TSK: NATO hem yazılı hem sözlü özür diledi, durum kabul edilemez

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Genelkurmay Başkanlığı, NATO tatbikatında yaşanan olayın ardından kendilerinden hem yazılı hem de sözlü özür dilendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

NATO’nun 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvet’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı.

Reklam

Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

‘Kabul edilemez’

İnternet sitesinden duyuru yayınlayan TSK, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen TRIDENT JAVELIN adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal ATATÜRK’ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir.

Durumun Genelkurmay Karargahına intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir.

Sıralı NATO makamlarınca, yaşanan olaylardan duyulan üzüntü ve olayların kabul edilemez olduğu belirtilerek, yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir. Ayrıca olayların kişisel olduğu ifade edilmiş ve olaylardan sorumlu iki kişinin görevlerine son verildiği bilgisi alınmıştır.”

NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını ‘düşman hedef’ seçen teknisyen atıldı

Atatürk ve Erdoğan ‘hedef tahtası’na konunca TSK, NATO tatbikatından çekildi


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Uzmanlar: Hastaneler MR çekim kotasına ulaşmak için yanlış teşhis riskini artırıyor

  Devlet hastaneleri taşerondan kiraladığı MR cihazları için çekim kotası vaat ediyor. Hastaneler baş ağrısı için dahi MR isterken, masrafları karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarar ediyor. İş yoğunluğundan yanlış teşhis riski artıyor. Son verilere göre yılda yaklaşık 11 milyon MR taraması yapılıyor. Türkiye, OECD ortalamasının iki katından fazlaya ulaşan kişi başına MR ortalamasıyla da […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...