TSK: IŞİD bomba yüklü araçla saldırdı, yedi ÖSO mensubu hayatını kaybetti

Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD’in El Bab’da bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yedi Özgür Suriye Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

TSK’dan yapılan açıklamada saldırıda sadece ÖSO mensuplarının yaşamlarını yitirdikleri belirtildi: “Saat 09:10 sularında bomba yüklü araç, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce (araç içi tahmini iki terörist) infilak ettirilmesi sonucu yedi ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir.”

Üç asker yaralandı

El Bab’ın başka bir bölgesinde ‘kirpi’ olarak tabir edilen aracın devrilmesi sonucu üç askerin yaralandığını da duyuran TSK açıklamasında, “Üç kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlar ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir” denildi.

66 asker hayatını kaybetti

‘Fırat Kalkanı’ operasyonu kapsamında Cerablus, el Rai ve Dabık’ın kontrolü ele geçirilmişti. Ancak operasyonun en uzun ve zorlu bölümünü el Bab’ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik operasyonlar oluşturdu. En fazla can kaybı da bu aşamada verildi. Operasyon kapsamında şu zamana kadar 66 asker hayatını kaybetti.

El Bab’ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik operasyonlarda geçen hafta kente yukarıdan bakan ve kent merkezine doğru ilerleyebilmek için kritik bazı noktaların kontrolü ele geçirildi. Bunlardan biri El Bab’ın batısındaki Akil Dağı bölgesiydi. Şu anda çatışmalar kentin güneybatısındaki kilit bazı noktaları ele geçirmek üzerinde yoğunlaşıyor.

El Bab iki aydır ‘hallolmak üzere’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak 27 Ekim 2016’da El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Erdoğan 23 Aralık’ta El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu, 27 Aralık’ta ise ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Bundan tam bir ay sonra, 27 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’in El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 8 Şubat’ta Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 10 Şubat’ta Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söylemişti.

Son olarak Erdoğan 12 Şubat’ta ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’ Cumhurbaşkanı ayrıca bir kez daha El Bab’ın ‘hallolmak üzere’ olduğunu öne sürmüştü.