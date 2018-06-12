TSK: Irak’ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi; Akar: Bundan dönüş yok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece yarısı Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.

AA’nın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik harekatın bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.”

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise, operasyonla ilgili şöyle dedi: “Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız.”