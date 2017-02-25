TSK haberiyle iktidar yanlısı isimleri kızdıran Hürriyet: Suçlamalar iftira, pespayelik

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve iktidara yakın görüntü vermesiyle ilgili eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet, iktidar yanlısı gazetecileri ‘kızdırmasının’ ardından yaptığı açıklamada, gösterilen tepkilerin ‘linç kampanyası’nda dönüştüğünü belirtti.

Gazetede bugün Ankara temsilcisi Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlandı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hürriyet’in bu haberinin ardından gazeteyi ‘darbecilik’le suçlamıştı.

‘Linç kampanyasına dönüştü’

Hürriyet’ten yapılan açıklamada söz konusu haberle ilişkin tartışmaların ‘çirkin ve maksatlı bir biçimde’ başka yöne doğru çekildiği belirtilirken, “Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Hürriyet’in bu haberi için kasıtlı bir şekilde, vicdansızca ‘darbe kışkırtıcılığı’ iddiası ortaya atılmış, suçlamalar bu haberde sorumluluğu olan Hürriyet mensuplarının yargılanması talebine kadar uzanan bir linç kampanyasına dönüşmüştür” denildi.

‘Esas amaç Hürriyet’e saldırmak’

Esas amacın gazeteye saldırmak olduğunu savunan Hürriyet’in açıklamasında, “Bütün bu suçlamalar kötü niyetlidir. Hürriyet’in haberi dikkatli bir şekilde okunduğunda, metnin son zamanlarda Orgeneral Akar’a yöneltilen eleştirilere dönük yanıtları içerdiği görülebilir. Üstelik, bu eleştirilerin hükümete yakın çevreler değil, hükümete muhalif kesimlerden kaynaklandığı bir sır değildir” ifadeleri kullanıldı.

‘Hürriyet’in demokrasiye taahhüdünü zorlamak kimsenin haddine değil’

Haberi yazan Hande Fırat’ın yalnızca gazetecilik saikleriyle hareket ettiği ve Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi’nden aldığı yanıtları haberleştirdiği kaydedilen açıklamada, iktidar yanlısı isimlerin iddiaları ‘pespayelik’ ve ‘iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri’ diye nitelendi.

Gazete, “15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’daki merkezi bizzat kalkışmaya katılan askerlerin işgaline uğramış olan Hürriyet Gazetesi demokrasiden yana kuvvetli bir duruş ortaya koymuştur. Hürriyet’in demokrasiye olan taahhüdünü sorgulamak kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı.