TSK: El Bab kontrole alındı, mayın ve patlayıcılar temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun devam ettiği Suriye’nin El Bab kasabasının kontrole alındığını bildirdi.

El Bab’da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenme çalışmalarına devam edildiğini aktaran TSK, ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında bugüne kadar 2 bin 225 kilometre karelik alanın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçtiği bilgisini verdi.

TSK’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız gereği, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle Bab bölgesi kontrol altına alınmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir.”

Ağustos 2016’dan bu yana süren ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda 71 asker hayatını kaybetti.

El Bab üç aydır ‘hallolmak üzere’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak 27 Ekim 2016’da El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Erdoğan 23 Aralık’ta El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu, 27 Aralık’ta ise ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Bundan tam bir ay sonra, 27 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’in El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 8 Şubat’ta Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 10 Şubat’ta Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söylemişti.

Erdoğan 12 Şubat’ta ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’ Cumhurbaşkanı ayrıca bir kez daha El Bab’ın ‘hallolmak üzere’ olduğunu öne sürmüştü.

Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge hedeflediklerini belirterek, buraya Türkmen ve Arapların yerleştirileceğini söylemişti.

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

Son olarak AA ÖSO’nun El Bab’ı geçirdiğini duyurmuş, Işık da ‘El Bab’ın tamamına yakınının kontrol altına alındığını’ belirmişti.