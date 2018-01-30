TSK duyurdu: İdlib’deki askeri konvoya saldırıda bir sivil görevli hayatını kaybetti

TSK, İdlib’deki askeri konvoya düzenlenen saldırıda bir sivil mensuplarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

TSK şu bilgileri verdi: “İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

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BBC Türkçe’nin haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de konvoyun Suriye hükümetine yakın güçler tarafından hedef alındığını ve bir tank taşıyıcının kullanılamaz hale geldiğini öne sürdü.

Suriye’deki ateşkes bölgelerinden biri olan İdlib çevresinde, geçen aylarda TSK ve desteklediği ÖSO ‘gerginliği azaltma bölgesi’ adıyla konuşlanmıştı. Ancak Suriye, Türk askerinin topraklarını terk etmesini istemişti.