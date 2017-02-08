TSK duyurdu: El Bab’da stratejik öneme sahip tepeler ele geçirildi

TSK, ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurdu.

El Bab’da bugünkü IŞİD saldırısında iki asker hayatını kaybetmiş, 15 asker yaralanmıştı.

El Bab’a düzenlenen yedi hava harekatında 13 hedefin imha edildiğini aktaran TSK, IŞİD’e ait 254 hedefin vurulduğunu da kaydetti.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ ifade etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.