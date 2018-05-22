TSK dahil: Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanı genişletiliyor

Anayasa değişikliğiyle denetim alanı genişleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) 24 Haziran seçimlerinden sonra yetki alanı ve yapısının genişletilmesi planlanıyor. DDK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de denetim yapacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, 16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğiyle denetim alanı genişleyen DDK’da yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.

Reklam

Bu çerçevede, 1984 yılında kurulan Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yerine yeni denetim modeli devreye girecek. Değişikliğin gerçekleşmesi halinde DDK, bugüne kadar görev alanına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de denetim yapacak. Böylece DDK’nın yargı ve Meclis dışında denetlemediği alan kalmayacak.

DDK’nın yapısında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla DDK’ya soruşturmalar konusunda yetki genişlemesine uygun olarak yeni uzmanlar alınması planlanıyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı’nın Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlığı tecrübesinin yeni modele geçişte avantaj sağladığı da belirtiliyor.

Reklam

Bu değişiklikle, Başbakanlık Teftiş Kurulu devre dışı kalmış olacak.