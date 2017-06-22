TSK da duyurdu: Beş zırhlı araç ve 23 personel Katar’ın başkenti Doha’ya vardı

Katar’a TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi sağlanmasını öngören anlaşma kapsamında beş zırhlı araç ve 23 personel başkent Doha’ya ulaştı.

Haziran 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’nin Katar’da askeri üs kurmasına karar verilmişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği dört Körfez ülkesinin Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına alma kararının ardından AKP oylarıyla Meclis gündeminde öne çekilip kabul edilmişti.

Katar’a ilk Türk askeri grubu 18 Haziran’da ulaştı. Katar’dan yapılan açıklamada, Türk askerinin ortak tatbikata katılmak için başkent Doha’ya geldiği duyuruldu.



TSK’nın internet sitesinden bugün paylaşılan bilgi notunda da beş zırhlı araç ve 23 personelin bu sabah saatlerinde Doha’ya ulaştığı ve söz konusu faaliyetin planlandığı gibi uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.