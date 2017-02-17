TSK: Azez-Cerablus hattında 229 yer ve 1910 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de Azez-Cerablus hattında 229 yerleşim birimi ve yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolün sağlandığını bildirdi.

TSK’nın El Bab operasyonuna ilişkin haftalık bilgilendirmesine göre El Bab batı, doğu ve kuzeyden kuşatıldı, güneydeki Halep-Menbiç karayolu ‘dost unsurlar’ tarafından kontrole alındı. El Bab-Tadif kavşağında da kontrol sağlandı.

Açıklamada, kentin mahallelerine ulaşıldığı, El Bab’ın büyük bölümünde kontrolün sağlandığı, arama-tarama faaliyetleri ve şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekata devam edildiği vurgulandı.

‘IŞİD’in direnci kırıldı’

Açıklamada, “Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve kararlı mücadelesiyle El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşılmış olup DEAŞ terör örgütünün direnci büyük ölçüde kırılmıştır” dendi.

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Azez-Cerablus hattındaki 229 yerleşim birimi ve 1910 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “9-15 Şubat tarihleri arasında 166’sı DEAŞ, 19’u PKK’lı 185 terörist etkisiz hale getirildi. Üç cephanelik, üçü bomba yüklü, ikisi silahlı, ikisi silahsız yedi araç ile üç komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildi.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak geçen yılın ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Erdoğan 27 Ocak’ta “El Bab’dan sonra daha derinliğe gitmemek lazım” demişti. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 9 Şubat’ta Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

El Bab’ı da kapsayan ‘Fırat Kalkanı’ harekatı Ağustos 2016’da başladı. Harekatta bugüne kadar 66 asker hayatını kaybetti.