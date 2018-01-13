TSK Afrin’i vurdu

TSK’nın PYD’nin elinde bulunan Suriye’nin Afrin kentindeki askeri mevzileri top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Afrin’i elinde tutan PYD, Türkiye tarafından PKK’nın uzantısı olarak görülüyor. Türkiye’nin hedefe koyduğu PYD’yle TSK en az iki kere çatıştı. İdlib operasyonunun ardından Afrin’in de ‘temizleneceği’ hükümet kanadından sıkça dillendiriliyor.

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Afrin uzun süredir Türkiye’nin hedefinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok kez operasyon sinyali vermişti.

Erdoğan son olarak bugün PYD’lilerden ‘Kuzey Ordusu’ kurulacağı iddiasına sert çıkmış, “Çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” dedi.

DHA’nın haberine göre Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu’nda konuşlu TSK unsurları, Afrin’deki PYD mevzilerini bugün öğleden sonra en az 10 top atışıyla vurdu.

Atışların Reyhanlı merkez ve Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan da duyulduğu aktarıldı. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.