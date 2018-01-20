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Yaramazlara biraz batar!

TSK: Afrin’de PYD’nin barınak ve sığınakları vuruldu, ‘mücadeleye devam’

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TSK, Afrin’den açılan ‘taciz atışları’na karşılık verildiğini belirterek ‘son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar’ mücadelenin kesintisiz süreceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

TSK’nın bilgilendirme notunda dün ve bugün PYD tarafından Afrin’den açılan ateşlere ‘meşru müdafaa kapsamında’ karşılık verildiği, örgütün kullandığı barınak ve sığınakların vurulduğu bilgisi yer aldı.

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TSK şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.”

İdlib’de durum ne?

İdlib’de son olarak 19 Kasım 2017’de olmak üzere çatışmasızlık bölgesi anlaşması kapsamında üç gözlem noktası kurulduğu, diğer gözlem noktalarının da kurulması için çalışmalara devam edildiği ifade edildiği notta, TSK’nın Astana sürecinde üzerine anlaşılan angajman kuralları çerçevesinde İdlib’de görevine devam ettiği aktarıldı.

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