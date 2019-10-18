Trump’tan yeni tweet’ler: Her iki taraf da ateşkesi istiyordu; çifte güvenlik sağladık

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam attığı yeni tweet’lerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yeni görüşmelerinin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Tweet’lerde, Trump’ın, bu akşam Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Trump, tweet’lerinde şöyle dedi: “Erdoğan ile az önce görüştüm. Bana küçük çapta keskin nişancı ve top atışı problemi olduğunu, ancak çabucak bertaraf edildiğini aktardı. Erdoğan, ateşkesi ya da çatışmaya ara verilmesini, çalışmak için çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de ateşkesi ve nihai çözümü istiyor. Fena değil, bu…

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Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

yıllar önce düşünülmüyordu. Bunun yerine, hep çok zayıf geçici çözümlerle, yapay bir şekilde birlikte çalışma yapıldı. Her iki tarafın da iyi niyeti var ve bu başarı için gerçekten iyi bir şans. ABD, petrolü ve IŞİD savaşçılarını, hem Kürtler hem de Türkiye ile birlikte çifte güvenlik altına aldı.

…..this thinking years ago. Instead, it was always held together with very weak bandaids, & in an artificial manner. There is good will on both sides & a really good chance for success. The U.S. has secured the Oil, & the ISIS Fighters are double secured by Kurds & Turkey…. Reklam October 18, 2019

Bazı Avrupa ülkeleri de ilk kez kendi ülkelerinden oraya giden IŞİD savaşçılarını geri almak için istekli davranmaya başladıkları konusunda bilgilendirildim. Bu, iyi bir haber ama bu, BİZ onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Her neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi!!!”

….I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yazdığı tweet yanıtını da re-tweet ederek, büyük harflerle “Terörizmi yenin” dedi.