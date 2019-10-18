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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan yeni tweet’ler: Her iki taraf da ateşkesi istiyordu; çifte güvenlik sağladık

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam attığı yeni tweet’lerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yeni görüşmelerinin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Tweet’lerde, Trump’ın, bu akşam Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Trump, tweet’lerinde şöyle dedi: “Erdoğan ile az önce görüştüm. Bana küçük çapta keskin nişancı ve top atışı problemi olduğunu, ancak çabucak bertaraf edildiğini aktardı. Erdoğan, ateşkesi ya da çatışmaya ara verilmesini, çalışmak için çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de ateşkesi ve nihai çözümü istiyor. Fena değil, bu…

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yıllar önce düşünülmüyordu. Bunun yerine, hep çok zayıf geçici çözümlerle, yapay bir şekilde birlikte çalışma yapıldı. Her iki tarafın da iyi niyeti var ve bu başarı için gerçekten iyi bir şans. ABD, petrolü ve IŞİD savaşçılarını, hem Kürtler hem de Türkiye ile birlikte çifte güvenlik altına aldı.

Bazı Avrupa ülkeleri de ilk kez kendi ülkelerinden oraya giden IŞİD savaşçılarını geri almak için istekli davranmaya başladıkları konusunda bilgilendirildim. Bu, iyi bir haber ama bu, BİZ onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Her neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi!!!”

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yazdığı tweet yanıtını da re-tweet ederek, büyük harflerle “Terörizmi yenin” dedi.

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