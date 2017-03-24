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Trump’tan yeni hamle: ABD vizesi almak daha da zorlaşıyor

 

Vize yasağı kararları yargı engeliyle karşılaşan ABD yönetimi, vize başvurularında daha sıkı güvenlik kontrolü yapılması için harekete geçti.

New York Times’da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta tüm dünyadaki ABD elçiliklerine gönderdiği yazıda, ‘ülkenin terör tehdidine karşı korunması’ amacıyla vize başvurularının çok daha sıkı güvenlik incelemelerinden geçirilmesini istedi.

Bu kapsamda ABD’nin ‘vize muafiyet programı’ kapsamındaki 38 ülke hariç, dünya genelindeki vize başvurularında başvuru sahiplerinin birçok kişisel bilgisi ayrıntılı olarak incelenebilecek.

Belgede yer alan “Güvenlik endişesi duyduğunuz herhangi bir durumda başvuruyu reddetmekte tereddüt etmeyin” uyarısıyla birlikte güvenlik kontrolünün zaten uzun süren Amerikan vizesi prosedürünü daha da uzatacağı ifade ediliyor.

Bundan sonra vize başvurusu yapan adayların son 15 yıldaki seyahat geçmişinden, ikamet ettiği adreslere, çalıştığı işyerlerinden son beş yıldaki e-posta adresleri ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler incelemeye tabi tutulabilecek.

Vize başvurusu yapan kişilerin daha kapsamlı şekilde vize mülakatına alınması önerilen belgede, konsolosluklardaki yetkililerin ‘kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına’ karar vereceği ifade edildi.

Yedi ülkeye ek soru

Ayrıca Irak, İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan’dan yapılacak vize başvurularında, başvuru sahiplerine daha önce IŞİD’in kontrol ettiği bir bölgede bulunup bulunmadıkları da sorulacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararnamesi federal temyiz mahkemesine takılmıştı. Daha sonra ilkine göre daha ‘yumuşak’ olduğu belirtilen bir vize yasağı yürürlüğe konmuş ancak o da Hawaii’de bir federal yargıç tarafından durdurulmuştu.

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