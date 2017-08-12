Trump’tan yeni çıkış: Venezuela’ya askeri seçeneği dışlamayacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, iç karışıklıkların devam ettiği Venezuela’ya askeri yaptırımın seçenekler dahilinde olduğunu söyledi.

Venezuela’da sağ muhalefetin Devlet Başkanı Maduro’ya karşı düzenlediği protestolarda son dört ayda 120’nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı ve BM daimi temsilcisiyle yaptığı görüşmenin ardından konuya ilişkin görüşü sorulan Trump, “Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım” dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladamir Padrino Trump’ın sözlerini, ülkesinin devlet televizyonunda ‘çılgınlık, aşırılık eylemi’ olarak yorumladı.

ABD, daha önce Maduro’yu ‘diktatör’ olarak tanımlayarak, ABD vatandaşlarının ve ABD’li şirketlerin Maduro’yla ticari ilişki kurması yasaklamış ve bakan düzeyindeki pek çok Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlıkları dondurulmuştu.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dört aylık karışıklığın ardından huzur getireceği iddiasıyla muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’ten ‘Kurucu Meclis’e geçiş seçimi düzenledi.

Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, yeni meclisteki 545 sandalyenin hepsini iktidardaki Sosyalist Parti kazandı.

Ulusal Seçim Konseyi adına açıklama yapan bir yetkili 8.1 milyon kişinin seçimde oy kullandığını belirtirken, muhalefet yalnızca 2.5 milyon kişinin sandığa gittiğini öne sürdü.

Maduro karşıtları, Devlet Başkanı’nın seçimi güç toplamak ve görevde kalmak için düzenlediğini savunurken, yabancı hükumetler de seçimi ‘demokrasiyi aşağılamak’ olarak tanımladı. Sağ muhalefetin eylemlerinde şu zamana kadar 120 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela’nın en çok petrol ihraç ettiği ülke olan ABD eğer Venezuela’ya ambargo uygularsa ve yeni meclisin desteklediği finansal anlaşmaların meşruluğu yatırımcıların gözünde sorgulanırsa, bu ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirebilir.