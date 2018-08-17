Trump’tan yeni açıklama: Türkiye uzun süredir sorun, ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump “Türkiye uzun süredir bir sorun” dedi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson için “Çok uzun süre önce pastörü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok kötü davrandı, henüz bu iş bitmedi” diye konuştu.

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Pastör Brunson için “Harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler. O casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz” diyen ABD başkanı şöyle devam etti: “Oturup bunu kabul etmeyeceğiz. İnsanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz.”

Daha önce, Beyaz Saray’da kabine toplantısına katılan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, pastör Andrew Brunson serbest bırakılmazsa yeni yaptırımların hazır olduğunu söylemişti.

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Son olarak, İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetmişti.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, pastör daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti.