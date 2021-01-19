Trump’tan veda konuşması: Yapmak için geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık

Donald Trump, ABD başkanı olarak son günündeki veda konuşmasında “Yapmak için geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık” dedi.

Trump’ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Sevgili Amerikalılar, dört yıl önce ülkemizi yeniden inşa etmek ve ruhunu yenilemek için ulusal bir mücadele başlattık.

*45. ABD başkanı olarak görevimin son gününde sizin huzurunuzda birlikte ne kadar şey başardığımızla gurur duyarak bulunuyorum.

*Bu hafta yeni bir yönetimin açılışını yapıyor ve Amerika’yı güvenli ve müreffeh tutmadaki başarısı için dua ediyoruz.

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*Onlara en iyi dileklerimizi iletiyoruz ve bol şans diliyoruz – (şans) çok önemli bir kelime.

*Aileme ve Pence ailesine, tüm kabineye, tüm çalışanlarımıza, gizli servise, Beyaz Saray silahlı kuvvetlerine, silahlı kuvvetlere, kolluk kuvvetlerine ve Amerikan halkına teşekkür ederim.

*Tüm Amerikalılar kongre binamıza yapılan saldırıda dehşete düştü. Siyasi şiddet, Amerikalılar olarak gözettiğimiz her şeye karşı bir saldırıdır. Asla tolere edilemez. Şimdi her zamankinden daha fazla, ortak değerlerimiz üzerine birleşmeliyiz.

*Dört yıl önce, dışarıdan (siyaset dışı) gelen biri olarak ilk kez Beyaz Saray’a geldim. Kariyerimi bir politikacı olarak değil, açık göklere bakıp sonsuz ihtimaller düşü kuran bir inşacı olarak geçirdim.

*Amerika’nın gücünü ve liderliğini yurtiçinde ve yurtdışında yeniden kazandık. Dünya tarihindeki en büyük ekonomiyi inşa ettik.

*İttifaklarımızı yeniden canlandırdık ve dünya uluslarını daha önce hiç olmadığı kadar Çin’e karşı koymaları için bir araya getirdik.

*Son on yıllarda, yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan özellikle gurur duyuyorum.

*Ulusumuz korkunç bir salgınla vurulduğunda, bir değil, rekor hızda iki aşı ürettik ve daha fazlası hızla gelecek. Yapılamayacağını söylediler ama biz yaptık. Buna ‘tıbbi mucize’ dediler ve şu anda da buna ‘tıbbi bir mucize’ diyorlar.

*Başka bir yönetimin aşı geliştirmesi 3, 4, 5, hatta belki 10 yıla kadar sürebilirdi. Biz, dokuz ayda yaptık.

*Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesinin üç yeni yargıcını teyit ettik. Anayasamızı yazıldığı şekliyle yorumlamaları için yaklaşık 300 federal yargıç atadık.

*Amerikan halkı yıllarca Washington’a ülkenin sınırlarını güvence altına alması için yalvardı. Bu talebi yanıtladığımızı ve ABD tarihinin en güvenli sınırına ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum.

*75 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin ilk yeni şubesini başlattık: Uzay Kuvvetleri. Ve geçen bahar, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezinde Amerikalı astronotların uzun yıllardır ilk kez Amerikan roketleriyle uzaya dönmesini izledim.

*IŞİD halifeliğini ortadan kaldırdık ve kurucusu ve lideri Bağdadi’nin sefil hayatına son verdik.

*Baskıcı İran rejimine karşı çıktık ve dünyanın en büyük teröristi İranlı kasap Kasım Süleymani’yi öldürdük.

*Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdık ve İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdık.

*Cesur diplomasimiz ve ilkeli gerçekçiliğimizin bir sonucu olarak, Orta Doğu’da bir dizi tarihi barış anlaşması gerçekleştirdik. Bunun olabileceğine kimse inanmadı. Bu, yeni bir Ortadoğu’nun şafağı. Askerlerimizi eve getiriyoruz.

*Şimdi, Çarşamba günü öğle saatlerinde iktidarı yeni bir yönetime devretmeye hazırlanırken, başlattığımız hareketin daha yeni başladığını bilmenizi istiyorum.

*Amerikan halkı yüreklerinde derin ve sadık vatan sevgisine sahip olduğu sürece, bu milletin başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

*Teşekkürler ve elveda. Tanrı sizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun.