Trump’tan ülkesinde protesto edilen Sisi’ye destek: Harika bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile görüştü. Trump “Mısır’daki gösteriler beni endişelendirmiyor. Mısır’ın harika bir lideri var. Sisi’den önce Mısır’da kaos vardı” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2011’de eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in, 2013’te Mübarek’ten sonra göreve gelen Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan protestoların adresi başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı cuma günü Sisi karşıtı gösterilere sahne oldu. Cuma gününden bu yana 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

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Sisi’ye soru sormak için Trump’tan izin aldılar

Ortak basın toplantısında Trump’a, Sisi’ye Mısır’daki gösteriler hakkında soru sormanın mümkün olup olmadığı soruldu.

Trump’ın “Tabii ki” demesinin ardından, Sisi şunları söyledi: “Bizim bölgemizde -özellikle siyasal İslam ile- bunun gibi şeyler her zaman olacaktır. Siyasal İslam’ın siyasi arenada bir rolü olması için uzun yıllardır ortaya konan çabalar olmuştur. Sonuç olarak, dünyanın bu bölgesi siyasal İslam olduğu sürece istikrarsızlık içinde olmaya devam edecektir. Mısır’da kamuoyu, ülke için bu tarz bir siyasal İslam’ı istemiyorlar. Bunu reddettiklerini daha önce gösterdiler.”