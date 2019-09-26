Trump’tan ‘Ukrayna suçlamaları’na yanıt: Kimseyi tehdit etmedim, bu bir cadı avı

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki ‘başkanlık yetkilerini kullanarak Ukrayna’yı, Joe Biden’ı soruşturmaya zorladı’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den talep ettiği telefon görüşmesinin ‘özet deşifresi’ yayınlanmıştı. Yayınlanan belgeler, Trump’ın, Zelenskiy’den Demokratların başkan aday adayı ve eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki faaliyetleri ile ilgili bilgi istediğini açıkça gösteriyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatılacağını açıklamıştı.

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ABD başkanı 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını savunarak, “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Bu büyük bir uydurma” diye konuştu.

‘Cadı avı devam ediyor’

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin de konuşan Trump şunları söyledi: “Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için.”

Trump ayrıca “Demokratlar o görüşmede neler konuşulduğunu görünce özür dileyecek mi” ifadelerini kullandı.

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