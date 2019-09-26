Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan ‘Ukrayna suçlamaları’na yanıt: Kimseyi tehdit etmedim, bu bir cadı avı

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki ‘başkanlık yetkilerini kullanarak Ukrayna’yı, Joe Biden’ı soruşturmaya zorladı’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den talep ettiği telefon görüşmesinin ‘özet deşifresi’ yayınlanmıştı. Yayınlanan belgeler, Trump’ın, Zelenskiy’den Demokratların başkan aday adayı ve eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki faaliyetleri ile ilgili bilgi istediğini açıkça gösteriyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatılacağını açıklamıştı.

Reklam

ABD başkanı 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını savunarak, “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Bu büyük bir uydurma” diye konuştu.

‘Cadı avı devam ediyor’

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin de konuşan Trump şunları söyledi: “Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için.”

Trump ayrıca “Demokratlar o görüşmede neler konuşulduğunu görünce özür dileyecek mi” ifadelerini kullandı.

Reklam

Trump’a resmen ‘azil’ soruşturması başlatılıyor

İddia: Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’den rakibi Biden’ın oğlunu araştırmasını istemiş

Trump, ‘Ukraynagate’e koşuyor



SON HABERLER

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Kürt sorununu tartışmak, konuşmak gerekli midir? (1)

On binlerce yurttaşın ölümüne, on yıllardır dinmeyen büyük acılara neden olması bir yana; doğrudan ‘devlet’ ve ‘siyasal sistem’le ilgili devasa boyutta ‘tarihsel’ ve ‘güncel’ bir sorundan söz ediyoruz.

Trump, ‘Ukraynagate’e koşuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği telefon görüşmesinin ‘özet deşifresi’ yayınlandı. Yayınlanan belgeler, Trump’ın, Zelenskiy’den Demokratların başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki faaliyetleri ile ilgili bilgi istediğini açıkça gösteriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...