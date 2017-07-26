Trump’tan transların orduda görev almasına izin yok

ABD Başkanı Donald Trump, transların orduda görev alamayacağını açıkladı.

Kararını Twitter üzerinden duyuran Trump, gerekçe olarak transların orduya ciddi maddi maliyet getirmesini ve karışıklık yaratacak olmasını gösterdi.

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Ancak eski başkan Barack Obama döneminde transların orduda görev alabilmesinin önü açılmıştı. 2011 yılından itibaren de eşcinseller orduda görev alıyordu.

Askeri uzmanlarla görüşerek bu kararı aldığını dile getiren Trump, “Lütfen şunu kaydedin; Amerika Birleşik Devletleri trans bireylerin ordu içinde görev almasına hiçbir şekilde kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir. Ordumuz, kesin ve mutlak zafere odaklanmalı, bu denli yüksek tıbbi maliyetleri olacak ve karışıklık yaratacak bir yükün altına sokulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre 1.2 milyonluk ABD ordusunda 2 bin 450 trans bulunuyor.