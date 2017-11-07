Trump’tan Suud’un tutuklama furyasına tam destek: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki toplu tutuklamalara tam destek verdi: “Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensine büyük güven duyuyorum.”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında kraliyet ailesi üyelerini, bakanları ve yatırımcıları tutuklayarak gücünü pekiştirmişti.

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Bu toplu tutuklamalar, kraliyetin elitlerine yönelik tarihteki en büyük tasfiye operasyonu.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “(Kral ve veliaht prens) ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Acımasız davrandıklarının bazıları ülkelerini yıllardır sömürüyor” dedi.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017

Trump’ın veliaht prense verdiği desteğin, Suudi Arabistan’ın müstakbel liderinin İran’la daha etkin mücadele edilmesi vizyonunu paylaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Trump’ın başkanlığında önemli ölçüde gelişen ikili ilişkiler, bu açıklamayla iyice pekişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi nüfuzunu uluslararası alanda kanıtlamak ve yönetim üzerinde kendi gücünü artırmak için son dönemde başka adımlar da atmıştı.

Selman, “Dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz” demişti.

Veliaht prensin, kadınların araba kullanmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki pek çok reformun arkasındaki itici güç olduğunu düşünülüyor.

Bin Selman, sinemaların tekrar açılabileceğini işaretini de vermişti.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili Salman’ın yükselen önemine dikkat çekti: “Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan politikasının oluşturulmasında ana etken haline geldi. Etkili bir şekilde rakiplerini tasfiye ediyor, karar verme yetkisini tek elde topluyor ve kendisini Suud hanedanının tartışılmaz varisi olarak kabul ettiriyor. (Selman) ekonomiyi çeşitlendirerek, dini kısıtlamaları gevşeterek ve geniş çaplı toplumsal reformlar gerçekleştirerek halkın Suudi monarşisine olan güvenini yeniden canlandırmaya çalışıyor.”