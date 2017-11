Trump’tan Suud’un tutuklama furyasına tam destek: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki toplu tutuklamalara tam destek verdi: “Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensine büyük güven duyuyorum.”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında kraliyet ailesi üyelerini, bakanları ve yatırımcıları tutuklayarak gücünü pekiştirmişti.

Bu toplu tutuklamalar, kraliyetin elitlerine yönelik tarihteki en büyük tasfiye operasyonu.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “(Kral ve veliaht prens) ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Acımasız davrandıklarının bazıları ülkelerini yıllardır sömürüyor” dedi.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017