Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Trump’tan Suud’un tutuklama furyasına tam destek: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar

Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

 

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki toplu tutuklamalara tam destek verdi: “Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensine büyük güven duyuyorum.”

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında kraliyet ailesi üyelerini, bakanları ve yatırımcıları tutuklayarak gücünü pekiştirmişti.

Reklam

Bu toplu tutuklamalar, kraliyetin elitlerine yönelik tarihteki en büyük tasfiye operasyonu.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “(Kral ve veliaht prens) ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Acımasız davrandıklarının bazıları ülkelerini yıllardır sömürüyor” dedi.

Trump’ın veliaht prense verdiği desteğin, Suudi Arabistan’ın müstakbel liderinin İran’la daha etkin mücadele edilmesi vizyonunu paylaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Trump’ın başkanlığında önemli ölçüde gelişen ikili ilişkiler, bu açıklamayla iyice pekişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi nüfuzunu uluslararası alanda kanıtlamak ve yönetim üzerinde kendi gücünü artırmak için son dönemde başka adımlar da atmıştı.

Selman, “Dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz” demişti.

Muhammed bin Selman

Veliaht prensin, kadınların araba kullanmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki pek çok reformun arkasındaki itici güç olduğunu düşünülüyor.

Bin Selman, sinemaların tekrar açılabileceğini işaretini de vermişti.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili Salman’ın yükselen önemine dikkat çekti: “Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan politikasının oluşturulmasında ana etken haline geldi. Etkili bir şekilde rakiplerini tasfiye ediyor, karar verme yetkisini tek elde topluyor ve kendisini Suud hanedanının tartışılmaz varisi olarak kabul ettiriyor. (Selman) ekonomiyi çeşitlendirerek, dini kısıtlamaları gevşeterek ve geniş çaplı toplumsal reformlar gerçekleştirerek halkın Suudi monarşisine olan güvenini yeniden canlandırmaya çalışıyor.”

Suudi Arabistan’da prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopter düştü

‘Suud’un tutuklama furyası sürüyor: Üç televizyon sahibi, beş general, 12 albay…

‘Ilımlı İslam’cı Suudi prensten ‘aile içi darbe’: 11 prens ve dört bakan tutuklandı


Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...