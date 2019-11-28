Trump’tan sürpriz Afganistan ziyareti: Taliban ile görüşmeler yine başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerine sürpriz ziyaret yapmak için başkanlık görevine başladığından beri ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde Amerikan askerlerine ‘Şükran Günü’ konuşması yapıp hindi ikram eden Trump, Taliban ile yaz aylarında kesilen müzakerelerin yeniden başladığını açıklayarak, ‘Askerleri eve getirme’ vaadine gönderme yaptı.

Trump, 500 ABD askerine hindi ikram etti. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Trump’a Afganistan ziyaretinde ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve küçük bir danışman grubu eşlik ederken, First Lady Melania Trump’ın geziye katılmadığı bildirildi.

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Trump, ABD’de kutlanan bayram olan ‘Şükran Günü’ vesilesiyle 500 ABD askerine hindi yemeği servis etti, askerlerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine hitap eden Trump, askerlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında IŞİD ile mücadelede sağlanan ilerlemeyi öven Trump, Suriye’den çekilme kararını savundu ancak bölgedeki petrol tesislerinin korunması amacıyla yeterli sayıda asker bıraktığı konusunda güvence verdi.

Seçim kampanyası sırasında ‘askerleri eve getirme’ vaadini de hatırlatan Trump, “O gün çok yakın. Umarım bir dahaki Şükran Günü’nde ABD’de birlikte oluruz” dedi. Trump’ın ABD askerlerine hitabı sırasında arkasındaki platformda Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de yer aldı.

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Daha sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya gelen Trump, Taliban’ın anlaşma yapmak istediğini, başta ateşkese karşı çıktıklarını ancak şimdi ateşkes istediklerini söyledi. Son altı ayda büyük ilerleme sağlandığını belirten Trump, Afganistan’da şu anda yaklaşık 14 bin olan asker sayısını 8 bin 600’e çekmeyi umduğunu belirtti.