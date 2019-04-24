Trump’tan sonra: Kuzey Kore lideri bu kez Putin’le buluşuyor

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ziyaret planının duyurulmasınnın ardından 12 saat geçmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le buluşmak için yola çıktı. İkili ilk defa bir araya gelecek.

Fotoğraflar: news.sky.com

Kuzey Kore’de devlet kontrolündeki yayın organları, Kim Jong-un’un özel treniyle Rusya’ya doğru yola çıktığını duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamada da iki liderin sınıra birkaç saatlik mesafedeki sahil kenti Vladivostok’ta ‘Kore Yarımadası’nın nükleer sorununu’ görüşeceğini açıkladı.

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Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump’la ülkesinin nükleer programı ve ABD’nin uyguladığı yaptırımları görüşen Kuzey Kore lideri, bu görüşme Trump’ın masadan kalkmasıyla sonuçlanınca Rusya’dan destek almayı hedefliyor.

Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Kore Yarımadası’ndaki durumun son aylarda daha istikrarlı bir hale geldiğini vurgulayarak, “Rusya’nın bu istikrarlı gidişi sağlamlaştırmak için olumlu katkısı sağlamak için elinden geleni yapacak” dedi.

Rusya geçmişte de Kuzey Kore’nin nükleer programının sonlandırması için bu ülkeyle görüşmelere katılmıştı. İki ülkenin devlet başkanlığı seviyesindeki son teması 2011’de Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il ve Rusya’nın o dönemki devlet başkanı Dmitry Medvedev arasında olmuştu.