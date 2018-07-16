Trump’tan Putin’e: Suriye’de yüz binlerce canı kurtarma potansiyeline sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Rusya’nın Suriye’de yüzbinlerce insanının hayatını kurtarma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Sputnik, AA ve DW Türkçe’nin aktardığına göre Trump ile Putin, Finlandiya’nın Helsinki kentindeki görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti.

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Rus lider Putin, soğuk savaş döneminin uzun süre önce sona erdiğini, dünyadaki durumun da ciddi bir biçimde değiştiğini belirterek “İkili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmuyor” diye konuştu.

İki ülkenin Suriye’de çözümün liderliğini üstlenebileceğini ifade eden Putin, ülkedeki barış ve uzlaşının tesisinin Rusya ve ABD arasında ortak başarılı çalışmanın örneği olabileceğini dile getirdi.

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Putin, iki yıl önce ABD’deki başkanlık seçimine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Başkan Trump, ABD’deki seçim sürecine ilişkin sözde ‘Rus müdahalesi’ konusunda bir kez daha temas etti. Trump’la yaptığım bireysel görüşmeler de dahil daha önce birçok kez söylediğim şeyi tekrar etmek durumunda kaldım: Rusya devleti, seçim süreçleri de dahil olmak üzere ABD’nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve etmeyi planlamıyor.”

Putin’e seçimi Trump’ın kazanmasını isteyip istemediği soruldu. Soruya “Evet, istedim” yanıtını veren Putin, bunun nedeninin Trump’ın Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini vaat etmesi olduğunu kaydetti.

‘Potansiyele sahibiz’

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için hiçbir neden görmediğini söyledi.

Trump Putin’in kendisine Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen siber saldırıların araştırılması konusunda Rus ve ABD’li soruşturmacıların işbirliği yapmalarını önerdiğini belirterek bunun ‘harika bir yardım’ olduğunu dile getirdi.

ABD başkanı, IŞİD’e karşı verdikleri başarılı mücadeleden İran’ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceklerini belirterek “İki ülkenin iş birliği yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip” dedi.