Trump’tan ‘Putin bir katil’ diyen muhabire: Bizim ülkemiz çok mu masum?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik ‘katil’ yakıştırması yapılan bir soruyu, “Ne sanıyorsunuz, bizim ülkemiz çok mu masum” diyerek yanıtladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre seçim kampanyası boyunca kendisine büyük destek veren Fox News’a Florida’daki evinde verdiği röportajda Putin’le iyi geçinmeyi tercih edeceğini söyledi.

Muhabirin “Ama o bir katil” demesi üzerine ise ABD başkanı, “Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum” ifadelerini kullandı.

Pazar gecesi Süper Kupa’dan önce yayımlanacak mülakatın özetine göre Trump, ‘İslami terörle’ mücadele konusunda Rusya’nın yardımını istediğini belirtti: “Putin’e saygı duyuyorum. Ama bu onunla iyi geçineceğim anlamına gelmiyor. Rusya ile iyi geçinmek, geçinmemekten daha iyi. Rusya IŞİD’le savaşa yardım ederse, tüm dünyada İslami terör biter. Bu iyi bir şey. Onunla iyi geçinecek miyim? Bilmiyorum.”