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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan piyasaları sarsacak karar: Çin ürünlerine yeni ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisi oranının bu hafta yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çin, 10 aydır ABD’ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor” dedi.

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Amerikan ekonomisinde son zamanlarda görülen iyileşmenin, Çin’den alınan bu ek vergilerle sağlandığını savunan Trump şöyle devam etti: “Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25’e çıkacak. Çin’den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. ABD’ye ödenen vergilerin, Çin tarafından karşılanması sayesinde ürün fiyatları üzerinde çok az etkisi oldu. Çin ile Ticaret Anlaşması devam ediyor ancak tekrar müzakere etmek istemeleri nedeniyle çok yavaş ilerliyor.”

Trump, daha önce de yeni ticari anlaşma sağlanmadığı sürece 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisi oranını yüzde 25’e çıkaracağını açıklamıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ‘ticaret savaşı’nın, yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ‘ateşkes’ üzerinde mutabık kalmıştı.

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Ateşkes kapsamında ABD ve Çin’den üst düzey heyetler, Pekin’de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç çıkmamıştı.

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