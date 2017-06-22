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Trump’tan ‘parlak’ fikir: Meksika sınırına örülecek duvara güneş panelleri koyacağım


 

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili ‘parlak’ bir fikir geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre başkanlık seçimi kampanyasından itibaren Meksika sınırına duvar örmeyi sık sık dile getiren Trump, duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi.

Iowa’da konuşan Trump, böylece güneş enerjisi üretileceğini ve Meksika’nın daha az para ödemek zorunda kalacağını söyledi. ABD başkanının planı, duvarı örüp parasını Meksika’dan almak.

Trump şöyle devam etti: “Benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünüyoruz. Böylece duvar, enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika’da duvar için çok daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi?”

Trump, bu fikriyle övünmekten geri de durmadı: “İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim.”

Ancak bazı şirketlerin halihazırda sunduğu duvar projelerinde güneş panelleri yer alıyor. Ayrıca Wall Street Journal’da mart ayında yayımlanan bir yazıda da iki akademisyen duvara güneş panelleri yerleştirilmesini önermişti.

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