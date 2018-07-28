Trump’tan ‘Ortadoğu’da istikrar’ projesi: Arap NATO’su

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin altı Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün’ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığı belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Beyaz Saray ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi konularda işbirliği öngörüyor.

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Reuters’a bilgi veren kaynaklar, Beyaz Saray’ın projeyi ‘Arap NATO’su’ olarak adlandırdığını söyledi.

Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin, şimdilik 12-13 Ekim tarihlerinde Washington’da yapılması planlanan zirvede tartışılabileceği belirtildi.

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Son birkaç aydır bölgesel ortaklarımızla plan üzerinde çalışıyoruz” denildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsüyse konuyla ilgili açıklamasında “MESA, İran’ın saldırganlığı, terörizm, aşırılıkla mücadele edecek ve Ortadoğu’ya istikrar getirecek” diye konuştu.