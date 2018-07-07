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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan NYT ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin iki saygın gazetesi New York Times ve Washington Post için “Yedi yıl içinde ikisi de kepenk kapatacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump attığı tweet şu şekilde: “Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu aksak New York Times ile sürekli – benim düşünceme göre hiç var olmayan – anonim kaynaklardan alıntı yapan Amazon’un propaganda makinesi Washington Post’u da kapsayacak. Yedi yıl içerisinde ikisi de kepenk kapatacak”

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