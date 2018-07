Trump’tan NYT ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin iki saygın gazetesi New York Times ve Washington Post için “Yedi yıl içinde ikisi de kepenk kapatacak” dedi.

Trump attığı tweet şu şekilde: “Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu aksak New York Times ile sürekli – benim düşünceme göre hiç var olmayan – anonim kaynaklardan alıntı yapan Amazon’un propaganda makinesi Washington Post’u da kapsayacak. Yedi yıl içerisinde ikisi de kepenk kapatacak”

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist – They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Temmuz 2018