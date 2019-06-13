Trump’tan Moskova’ya karşı yeni hamle: Polonya’ya bin asker konuşlandırılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya Polonya’ya bin ABD askeri göndereceği taahhüdünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberinde, bunun Varşova’nın Rusya’nın ‘olası saldırganlığını’ engellemek için istediği bir adım niteliğinde olduğu belirtildi.

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İki liderin savunma işbirliğini onaylayan ortak bir açıklama imzalamalarının ve ABD yapımı F-35 savaş uçağının uçuşunu izlemelerinin ardından Trump, Beyaz Saray Rose Garden’de düzenlenen ortak basın toplantısında asker konuşlandırmasını açıkladı.

‘Trump birliği’

Polonya’ya gönderilecek ABD askerlerine ‘Fort Trump’ (Trump birliği) adını vermeyi düşünen Duda, Moskova’nın Polonya’ya karşı saldırganlığı nedeniyle ve ülkesinin Batı ile olan bağını güçlendirmek için yeni askerlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Polonya F-35 de alacak

Son olarak, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da geçen haftalarda attığı bir tweette ülkesinin 32 adet F-35 almak istediğini açıklamıştı.

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Öte yandan, F-35 savaş uçaklarını üreten ABD’li Lockheed Martin firmasının CEO’su Marillyn Hewson, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alması halinde F-35 programından çıkarılarak uçak teslimatının durdurulabileceğini hatırlatarak, bu durumda Türkiye’nin siparişini vermesine rağmen alamayacağı F-35’lerin bir kısmının Polonya’ya satılabileceğini belirtmişti.