Trump’tan Macron’a salvolar: Biz olmasak Almanca konuşuyordunuz

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındadaki ‘Avrupa ordusu’ tartışması hız kesmeden devam ediyor.

Macron geçen salı ‘gerçek bir Avrupa ordusu’ kurulmadan Avrupalıların kendilerini ‘Çin, Rusya ve hatta ABD’ye karşı’ savunamayacaklarını söylemişti.

Reklam

Trump ise Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıl anması nedeniyle Fransa ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Macron’un önerisini ‘çok rencide edici’ bulduğunu ifade ederek, ‘Avrupa’nın önce kendi üzerine düşen payı NATO’ya ödemesi gerektiğini’ dile getirmişti.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

ABD başkanı, Paris ziyaretinden iki sonra bugün Twitter’dan paylaştığı mesajlarla yine Macron’u hedef aldı.

Reklam

Trump ilk mesajında “Emmanuel Macron Avrupa’nın ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris’te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. İstersen NATO için öde ya da ödeme” dedi.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump: Fransızlardan milliyetçisi yok

Trump bununla kalmayıp salvolarına devam ederek, Macron’un Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasına da eleştirdi.

Macron söz konusu konuşmada “Yurtseverlik, milliyetçiliğin tam karşıtıdır, milliyetçilik de yurtseverliğe ihanettir” demişti. Trump ise Macron’un popülaritesinin yüzde 26, ülkedeki işsizliğin ise yüzde 10 olması nedeniyle sıkıntıda olduğunu ve Macron’un gündem değiştirmek için böylesi söylemlere başvurduğunu savundu. Trump sözlerinin devamında “Ayrıca Fransa’dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar” dedi.

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

ABD başkanı ayrıca Macron’u işaret ettiği mesajında kendi seçim sloganına atıfta bulunarak (make America great again), “Fransa’yı yeniden harika yap” diye yazdı.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetary in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

ABD başkanı son olarak kötü hava koşulları nedeniyle anma törenleri sırasında ABD’li askerlerin mezarlığına gidememesine de ‘açıklık’ getirdi. Trump’ın medyayı suçladığı mesajında şöyle dedi: “Fransa’daki ilk anma için görüş seviyesinin sıfır olması sebebiyle helikopter havalanamadı. Arabayla gitmeyi önerdim. Gizli servis ‘Hayır, havaalanına çok uzak ve Paris’te geniş çaplı kapanma yaşanabilir’ dedi. Bir sonraki gün gerçekleşecek konuşmada Amerikan mezarlığında yağmur yağıyordu. Yalan haber yapanlar çok az yağdığını söyledi.”