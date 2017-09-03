Trump’tan Kuzey Kore’ye ‘kapalı’ mesaj: Onlar sadece tek bir şeyden anlar

ABD Başkanı Donald Trump, yeni geliştirdiği balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını ‘başarıyla’ denediğini duyuran Kuzey Kore’ye ‘kapalı’ mesaj verdi: “Onlar sadece tek bir şeyden anlar.”

Ülkenin lideri Kim Jong-un’un emriyle yapılan deneme 6.3 şiddetinde bir sarsıntı oluşturmuştu.

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Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Kuzey Kore’nin sözleri ve davranışları ABD için giderek daha tehditkar ve tehlikeli hale geliyor” dedi.

Çin’in Kuzey Kore’yi engellemek için çaba gösterdiğini ancak yetersiz kaldığını savunan Trump, “Kuzey Kore, Çin için de büyük bir tehdit ve utanç kaynağı oldu” diye yazdı.

Sözlerine “Onlar (Kuzey Kore) sadece tek bir şeyden anlar” diyerek devam eden ABD başkanı, Çin’in ardından Güney Kore’yi de ‘politikalarının işe yaramadığı’ söyleyerek eleştirdi.