Trump’tan ‘Kürtler petrol nöbeti’ne tweet’i

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol yataklarıyla ilgili önceki açıklamasıyla ilgili olarak, Twitter’daki yeni paylaşımında, “Bu petrol yatakları, Kürtlerin yardımıyla ele geçirilene kadar IŞİD’in elindeydi” dedi. Trump, DSG komutanı General Mazlum Abdi ile de görüştüğünü belirterek, “Belki de Kürtleri petrol yataklarının başına getirme zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.

Trump, yeni tweet’lerinde şöyle dedi: “Dünkü Türkiye ve Kürtlerle ilgili konuşmamda belirttiğim petrol yatakları, ABD, bunları Kürtlerin yardımıyla ele geçirene kadar IŞİD’in elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir IŞİD’in bu alanlara sahip olmasına ASLA izin vermeyeceğiz.”

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The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

Trump, ikinci tweet’inde de, şunları ifade etti: “General Mazlum Abdi ile yaptığım görüşmeden çok memnun kaldım. Kendisi, yaptıklarımızı takdir etti, ben de Kürtleri, yaptıklarından dolayı takdir ettim. Belki de Kürtleri bu Petrol Bölgesinin başına getirmeye başlamanın zamanı geldi!”

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region! Reklam October 24, 2019

Trump, Türkiye’ye tüm yaptırımların kaldırıldığını açıkladığı dünkü basın toplantısında, IŞİD’i bölgeden yüzde yüz yok ettiklerini belirterek, “Çok az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını düşünüyorum. Petrol güvende kalacak. Ne yapacağımıza ilerde karar vereceğiz” demişti.